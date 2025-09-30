W połowie kwietnia napisałem komentarz dotyczący S&P 500 pt. „Pewne prawidłowości”. Pragnę go rozwinąć, gdyż amerykański indeks tworzy rozwiniętą strukturę impulsu w ramach trendu wzrostowego. Wcześniej czy później pojawi się pytanie: kiedy on się skończy? Odpowiedzenie na to jest trudne, bo nie ma wielu narzędzi analizy czasu, czyli poziomej osi wykresu. Zadajmy więc pytanie: GDZIE się skończy? We wspomnianym artykule podałem kilka liczb. Przypomnę je. Trzy ostatnie korekty na tygodniowym wykresie miały podobną wysokość. W 2020 r. niedźwiedzie pokonały ok. 1250 punktów. Dwa lata później było to 1300 punktów, czyli tyle samo co w I kwartale. Te fale rozdzielały impulsy wzrostowe, które liczyły po 2600–2700 punktów. Zróbmy więc proste założenie: skoro trzy korekty były identyczne, to może i trzeci impuls będzie kopią poprzednich.

