Nowy giełdowy tydzień zaczął się w dobrej atmosferze na niemal wszystkich rynkach, która przenosi się na wtorek. Azjatyckie indeksy na ogół kończyły dzisiejszą sesję zwyżkami, które przeniosły się następnie do Europy. Niemiecki DAX jest 1,5 proc. nad kreską, a francuski CAC40 zyskuje 0,6 proc. Polski WIG20 jest 1,5 proc. na plusie i sięga nawet 2650 pkt. Indeks dużych spółek, podobnie jak i szerokiego rynku, odrobił już większość strat powstałych w wyniku tzw. wojny celnej. Na tle pozostałych rynków USA wypadają jednak wciąż słabiej. Ważny był jednak spadek rentowności amerykańskich obligacji dziesięcioletnich z poziomów bliskich 4,50 proc. do niższych niż 4,4 proc. Eksperci spodziewają się również lepszego zachowania dolara. Dziś wyniki podadzą m.in. Bank of America, Citigroup i Johnson&Johnson.

Reklama

Wśród krajowych dużych spółek mocne są dziś banki, natomiast na czele plasuje się CCC z ponad 5-proc. zwyżką. W kłopotach są Orlen tracący ponad 1 proc. oraz spółki energetyczne. PGE rozwija przecenę do blisko 8 proc., a WIG-energia traci 6,5 proc. Może być to reakcja na słowa premiera Donalda Tuska, który - w kontekście do sytuacji energetyki - stwierdził, że spółki Skarbu państwa, także notowane na giełdzie, niekoniecznie mają maksymalizować zysk, mają służyć obywatelom.

Na rynku walut dziś spokojnie. Kurs EUR/USD utrzymuje się na 1,13. Krajowi inwestorzy za dolara płacą 3,77 zł, a za euro 4,28 zł. Bitcoin zwyżkuje o 1,44 proc., do 85,94 tys. dolarów. Baryłka ropy wyceniana jest na 61,5 dolara, podobnie do poniedziałkowego zamknięcia. Uncja złota drożeje o 0,5 proc., do 3226,7 dolarów.