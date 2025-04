Europejskie rynki przed południem na ogół świecą na czerwono. Niemiecki DAX jest 0,93 proc. pod kreską, a francuski CAC40 traci 0,44 proc. Krajowy WIG20 osuwa się z kolei o 0,3 proc. Spadki indeksu dużych spółek w głównej mierze wywołane są przez banki. Najsłabsze wśród dużych firm jest PKO BP z 1,5-proc. zniżką. Indeks WIG-banki traci 0,5 proc. Zniżkują także (ceny rosną) rentowności polskich obligacji skarbowych, do 5,64 proc., w okolice najniższych poziomów od połowy grudnia. Dziś poznamy decyzję RPP w sprawie stóp procentowych. W ostatnim czasie oczekiwania na obniżki stóp wzrosły.

Wśród dużych spółek liderują firmy handlowe z Dino Polska, którego notowania rosną o 1,45 proc., na czele. Zyskują także Żabka i od czasu do czasu Pepco Group. Na szerokim rynku najmocniej rosną kursy Boryszewa, Mercatora i Gaming Factory. Na dole tabeli z około 4-proc. przeceną znajdziemy Columbusa i Wieltona.

Na rynku walut dolar nieco dziś słabnie. Kurs EUR/USD zwyżkuje o 0,1 proc., do 1,08. Notowania pary USD/PLN zniżkują z kolei o 0,4 proc., do 3,86 zł. Euro kosztuje zaś 4,17 zł, czyli 0,3 proc. mniej niż we wtorek na zamknięciu.

W stronę kolejnego rekordu próbuje iść złoto przy 0,5-proc. umocnieniu, ale wczorajszy handel pozostawił po sobie spory niedosyt. Baryłka ropy utrzymuje się na 71 dolarach, podobnie do wczorajszego zamknięcia.