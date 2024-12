W efekcie WIG20 finiszował blisko 2,6 proc. na plusie, a WIG poszedł z górę o 2,15 proc. Optymizm na krajowym rynku był pozytywnym zaskoczeniem na tle niezdecydowanych pozostałych europejskich giełd. Handlujący tam inwestorzy dali się jednak w końcu przekonać w kolejnych godzinach handlu i przyłączyli się do zakupów, choć warto zaznaczyć, że wzrosty indeksów nigdzie nie były tak efektowne jak w Warszawie.

Reklama

Na krajowym rynku akcji pozytywne nastroje widać było wyraźnie w segmencie największych firm. W tym gronie najefektowniej, bo aż o ponad 5 proc, drożały akcje Pekao. Popyt wyraźnie ożywiła informacja o planach odkupu Aliora od PZU, co oznaczałoby wzmocnienie pozycji banku na krajowym rynku. W czołówce najmocniej drożejących spółek znalazły się także papiery LPP, PKO BP i PZU. W przypadku tej ostatniej inwestorów zachęciła publikacja długo wyczekiwanej strategii grupy, w której znalazły się m.in. ambitne cele finansowe na najbliższe trzy lata. Po zeszłotygodniowej przecenie do łask inwestorów wrócił Budimex, który jako część międzynarodowego konsorcjum został zakwalifikowany do drugiego etapu przetargu na budowę Rail Baltica w Estonii. Do zwyżek podłączyły się także prawie wszystkie pozostałe spółki z indeksu poza JSW, która samotnie finiszowała pod kreską.

Mniejsze spółki, notowane na szerokim rynku, cieszyły się słabszym zainteresowaniem, choć i w tym segmencie rynku przeważał optymizm.