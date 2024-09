Byczy koniec tygodnia i perypetie polskiego gamedevu

Preferowany przez Fed wskaźnik inflacji (PCE) wypadł poniżej oczekiwań miesiąc do miesiąca (0.1% vs oczekiwane 0.2%) oraz zgodnie z prognozami w ujęciu rok do roku (2.7%). Stabilizacja poziomu cen umożliwia Rezerwie Federalnej większe oddanie się kwestii zatrudnienia, niemniej obiecujący obraz amerykańskiej gospodarki wcale nie hamuje rosnących oczekiwań rynku na kolejną obniżkę stóp o 50 pb.

Optymizmu nie brakuje również na Starym Kontynencie. Europejskie indeksy zamykają tydzień z kolejną serią wzrostów: na zielono niemiecki DAX (+0.96%), francuski CAC40 (+0.55%), brytyjski FTSE 100 (+0.5%) czy włoski FTSE MIB (+0.5%).

Siły w Europie nabiera m.in. sektor farmaceutyczny, odrabiający straty z zeszłego tygodnia. Wzrosty notuje m.in. Sanofi (SAN.FR: +1.3%), który otrzymał zgodę amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) na dopuszczenie preparatu Dupixent do stosowania w terapii przewlekłej chorobie płuc (BPCO). Środek przeszedł dwukrotnie III fazę badań klinicznych, które wykazały, iż Dupixent zarówno hamuje rozwój choroby, jak i wpływa na polepszenie się stanu pacjentów.

GPW nie odstaje reszty rynków i również zamyka sesję w byczym stylu. WIG20 notuje wzrost o 0.66%, przewodzony walorami JSW (JSW.PL: +4.9%). Rodzinne konflikty Cyfrowego Polsatu dość szybko wypaliły paliwo negatywnych emocji - akcje spółki zyskały dzisiaj 0.8%, niemniej do wymazania wczorajszej wyprzedaży pozostało jeszcze pół złotego. Pepco (PCO.PL: +3.4%) rośnie piąty dzień z rzędu, podtrzymywane świeżym raportem z wyników operacyjnych, z którego dowiadujemy się, że polski retailer spodziewa się zamknąć rok z EBITDA większym o 20% r/r. Momentum nie traci również pokrewne LPP (LPP.PL: +1%) po publikacji solidnych wyników za I półrocze 2024. Korektę natomiast obserwujemy na walorach CCC (CCC.PL: -1.9%), które w środę “rozbiło bank” wzrostem o ok. 12%.