Poranek maklerów – Przedświąteczna nuda

Na europejskich parkietach dzisiaj ponownie zapalone zostanie światło. Podczas nieobecności graczy ze Starego Kontynentu, normalny handel odbywał się w USA. DJIA (+0,4%) zbliżył się do historycznych poziomów, ale tym razem nie było nowego rekordu. Wyczyn ten udało się zrobić spółkom technologicznym, które przyczyniły się do wzrostu indeksu Nasdaq 100 do poziomów nigdy wcześniej dotąd nie notowanych. Do pułapu 17000 punktów brakuje już nieco ponad 100 oczek i do końca roku jankeskie byki mogą zaliczyć ww. szczyt. Tydzień od wzrostów zaczął S&P500 (+0,4%) i do ATH brakuje mniej niż 50 punktów.

Do końca roku pozostały już tylko 3 sesje, zatem proces związany z tzw. strojeniem okien ma prawo wciąż postępować. sWIG80 przebywa w strefie historycznych szczytów. Od kilku dni trwa konsolidacja, ale oznak dystrybucji akcji jak na razie nie widać. To co robi indeks małych spółek wygląda na przystanek i nie można wykluczyć, że finisz 2023 r. może być gorący. Problem z kontynuacją wzrostów zaczął wykazywać WIG. Indeks szerokiego rynku wprawdzie utrzymuje się na bezpiecznej wysokości od średnioterminowego wsparcia, jednakże bezpieczna przystań znajduje się w okolicy 82000 pkt. To właśnie tam jest poziom, z którego wyprowadzenie ewentualnej korekty wg wytycznych Fibonacciego, nie naruszyłoby szczytów z 2021 r.

Neutralna sesja

Ignacy Budkiewicz, BM BNP Paribas Bank Polska

Ostatnia sesja przed świętami Bożego Narodzenia zakończyła się neutralnie zarówno za oceanem, jak i na Starym Kontynencie. Amerykański indeks S&P 500 zyskał 0,17%, a niemiecki DAX wzrósł o 0,11%. Podobnie wyglądała sesja nad Wisłą, gdzie indeks największych spółek stracił 0,08%, a handel charakteryzował się niższymi obrotami (512 mln). Najsilniejszym walorem okazały się akcje Santander Bank Polska, które zyskały 1,02%. Na drugim końcu spektrum uplasowało się Pepco ze stratą 1,85%.

W okresie świąteczno-noworocznym kalendarz zdarzeń i publikacji makroekonomicznych nie będzie specjalnie zapełniony. Zarówno lokalnie jak i w Europie Zachodniej uwagę rynków skupić mogą publikacje wstępnych danych o inflacji CPI w grudniu (w Polsce publikacja 5 stycznia). Tymczasem w Stanach Zjednoczonych kluczowe wydają się być grudniowe dane o stanie rynku pracy (5 stycznia). Po ostatnim posiedzeniu Rezerwy Federalnej mocno zwiększyły się oczekiwania obniżek stóp procentowych w USA w najbliższych miesiącach i informacje płynące z rynku pracy mogą albo te oczekiwania wzmocnić, albo nieco je stonować.

Na podstawie dostępnych do połowy grudnia danych ekonomiści BNP Paribas szacują, że inflacja CPI w ostatnim miesiącu bieżącego roku powinna pozostać na poziomie notowanym w listopadzie i wyniesie 6,6 r./r. W ich ocenie na początku przyszłego roku dynamika cen dóbr i usług konsumpcyjnych może wyraźnie spaść i w marcu znaleźć się w okolicach 3% r./r. (byłby to poziom spójny z pasmem odchyleń celu inflacyjnego NBP, który wynosi 2,5% +/- 1 pp.).