Listopad zakończył się świetnie na rynku akcyjnym. Tak dobrych wyników nie widziano od 3 lat, a amerykańskie indeksy zyskały blisko 10%. Wszystko to było motywowane oczekiwaniami na zmianę podejścia amerykańskiej Rezerwy Federalnej do optymalnego kształtu polityki monetarnej. Dziś bardzo ważny etap w kształtowaniu się oczekiwań co do dalszej ścieżki stóp procentowych w USA.