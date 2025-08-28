Firmy
Notowania

Luma Holding ma mniej akcji Protektora

Nowa umowa producenta obuwia nie powstrzymała głównego akcjonariusza przed sprzedażą walorów.

Publikacja: 28.08.2025 06:00

Luma Holding ma mniej akcji Protektora

Foto: Adobestock

Urszula Zielińska

Sporo dzieje się w ostatnich dniach sierpnia w lubelskim Protektorze, grupie zajmującej się produkcją obuwia specjalistycznego.

We wtorek 26 sierpnia zarząd spółki poinformował o podpisaniu nowej umowy z Komendą Główną Policji. Umowa jest trzyletnia, ma charakter ramowy i dotyczy produkcji i dostaw obuwia – minimum 1 tys., a maksymalnie 3 tys. par trzewików służbowych. Jak podała spółka, umowa nie zobowiązuje zamawiającego do jakichkolwiek zamówień, ale reguluje tryb zawierania umów wykonawczych. Komenda Policji zamierza przeznaczyć na realizację umowy 15,2 mln zł netto (18,75 mln zł brutto).

Skorzystaj z promocji i czytaj dalej!

Zyskaj pełen dostęp do analiz, raportów i komentarzy na Parkiet.com

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Rynek nie docenił wyników Apatora
Firmy
Rynek nie docenił wyników Apatora
Financial Controlling Summit 2025, dane, AI, decyzje
Materiał Promocyjny
Financial Controlling Summit 2025, dane, AI, decyzje
PZU pokazał wyniki za II kwartał
Firmy
PZU pokazał wyniki za II kwartał
Maciej Szczechura, prezes Rainbow Tours: To kolejne rekordowe wakacje, ale wzrost jest niższy
Firmy
Maciej Szczechura, prezes Rainbow Tours: To kolejne rekordowe wakacje, ale wzrost jest niższy
Rainbow Tours idzie na rekord. Czy w zyskach też? Co planuje?
Firmy
Rainbow Tours idzie na rekord. Czy w zyskach też? Co planuje?
Jak sfinansować rozwój w branży rolno-spożywczej?
Materiał Promocyjny
Jak sfinansować rozwój w branży rolno-spożywczej?
Skarbiec Holding mocniejszy po wynikach
Firmy
Skarbiec Holding mocniejszy po wynikach
Kurs akcji WPH w dół po wynikach kwartalnych. Analityk ostro o ważnym przejęciu
Firmy
Kurs akcji WPH w dół po wynikach kwartalnych. Analityk ostro o ważnym przejęciu