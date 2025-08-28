Luma Holding ma mniej akcji Protektora

Zyskaj pełen dostęp do analiz, raportów i komentarzy na Parkiet.com
Sporo dzieje się w ostatnich dniach sierpnia w lubelskim Protektorze, grupie zajmującej się produkcją obuwia specjalistycznego.
We wtorek 26 sierpnia zarząd spółki poinformował o podpisaniu nowej umowy z Komendą Główną Policji. Umowa jest trzyletnia, ma charakter ramowy i dotyczy produkcji i dostaw obuwia – minimum 1 tys., a maksymalnie 3 tys. par trzewików służbowych. Jak podała spółka, umowa nie zobowiązuje zamawiającego do jakichkolwiek zamówień, ale reguluje tryb zawierania umów wykonawczych. Komenda Policji zamierza przeznaczyć na realizację umowy 15,2 mln zł netto (18,75 mln zł brutto).
Lepsze od oczekiwań wyniki kwartalne Apatora nie zachęciły inwestorów do zakupów akcji spółki. Podczas piątkowej sesji kurs lekko zniżkował.
Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) odnotował 1 470 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2025 wobec 1 192 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.
Kurs akcji poszedł za tym, jak zmieniły się nasze wyniki. Wskaźnik cena akcji do zysku praktycznie się nie zmienił. My po prostu wynikowo urośliśmy 6-7 razy versus nawet najlepsze lata przed pandemią – mówi Maciej Szczechura, prezes Rainbow Tours.
Maciej Szczechura, prezes Rainbow Tours, będzie gościem Dariusza Wieczorka w dzisiejszym programie „Prosto z Parkietu”. Start o godz.12.00.
Zysk netto po dwunastu miesiącach roku obrotowego 2024/2025 (trwający obecnie rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2025 r.) sięgnął 62 mln zł. W poprzednim roku obrotowym, od lipca 2023 r. do końca czerwca 2024 r., Skarbiec Holding w ujęciu skonsolidowanym odnotował zysk netto sięgający 5,2 mln zł.
Akcje Wirtualnej Polski Holding tanieją w środę mocno po publikacji sprawozdania półrocznego grupy. Co się za tym kryje?