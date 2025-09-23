Uczestnictwo w programie niesie ze sobą szereg korzyści dla akcjonariuszy, takich jak rabaty na paliwa oraz produkty z oferty pozapaliwowej, dostępnej na stacjach koncernu. Już dziś, jego skala i liczba uczestników przerosła pierwotne oczekiwania. Gdy program był uruchamiany, celem było 10 tysięcy uczestników w 5 lat. Choć program współpracuje obecnie z sześcioma brokerami, zaczynał tylko z jednym biurem - BM PKO Banku Polskiego. Wielu uczestników rynku podchodziło z dystansem do planów ORLENU. Ostatnie Biuro Maklerskie, które dołączyło do programu to Santander Biuro Maklerskie, na koniec września 2020 roku, czyli dwa lata po stworzeniu ORLEN w Portfelu.

Co zyskujesz, biorąc udział w programie?

Uczestnicy programu uprawnieni są do korzystania z promocyjnej oferty paliwowej i pozapaliwowej na stacjach koncernu. Wystarczy, że przez miesiąc kalendarzowy utrzymają minimum 50 akcji ORLENU na swoim rachunku inwestycyjnym w jednym z biur maklerskich związanych z programem. Obecnie są to: BM Alior Banku, DM BOŚ Banku, BM mBanku, DM Noble Securities, BM PKO Banku Polskiego oraz BM Santander. Poza posiadaniem akcji ORLENU, należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny u wyżej wymienionych brokerów. Celem programu jest dotarcie do jak największej liczby zainteresowanych inwestorów w Polsce. Obecni partnerzy programu prowadzą ponad 70% wszystkich rachunków maklerskich w Polsce.

Wszyscy akcjonariusze, którzy spełnią wymienione warunki, mogą skorzystać z rabatu na paliwa w wysokości 15 groszy na każdy litr paliwa Verva oraz 10 groszy na każdy litr paliwa Efecta i LPG. Dzięki temu można zaoszczędzić do 540 zł rocznie. W programie przewidziano także 10 proc. zniżki na produkty z oferty pozapaliwowej. Poza tym, w ramach współpracy z partnerami, uczestnicy programu regularnie otrzymują dodatkowe benefity. Od ponad roku karta programu ORLEN w Portfelu jest kartą wirtualną. Koncern zupełnie zrezygnował z kart plastikowych. Zrobił to wychodząc naprzeciw oczekiwaniom akcjonariuszy, a dzięki tej zmianie program stał się jeszcze bardziej dostępny i wygodny w użyciu. Mobilną kartę programu należy dodać do aplikacji ORLEN VITAY na swoim smartfonie.

Dywidenda

ORLEN od wielu lat dzieli się zyskami z akcjonariuszami poprzez regularne wypłaty dywidendy. To istotna wartość dodana dla inwestorów długoterminowych. Koncern prowadzi bardzo przejrzystą politykę dywidendową. Zgodnie z opublikowaną w styczniu 2025 roku strategią Grupy ORLEN do 2035 roku pod hasłem „Energia jutra zaczyna się dziś”, strategiczną ambicją koncernu jest regularne dzielenie się wynikami finansowymi z akcjonariuszami w postaci dywidendy. Progresywna polityka dywidendowa zakłada coroczny wzrost dywidendy gwarantowanej o 0,15 PLN na jedną akcję

- W 2024 roku dywidenda wyniosła 5,50 zł na akcję

- W roku 2025 wypłacona dywidenda wyniosła rekordowe 6 zł na akcję

Wcześniejsze lata również przynosiły regularne wypłaty, co świadczy o stabilnej pozycji finansowej spółki. ORLEN wypłaca dywidendę swoim akcjonariuszom nieprzerwanie od 13 lat i deklaruje kontynuację tej polityki także w przyszłości, co czyni akcje spółki atrakcyjnym wyborem dla inwestorów poszukujących dochodu pasywnego.

Program „ORLEN w Portfelu” to świetny przykład, jak można łączyć świat inwestycji z codziennymi korzyściami konsumenckimi. Inwestorzy nie tylko uczestniczą w rozwoju jednej z największych spółek w Europie Środkowo-Wschodniej, ale także realnie zyskują na co dzień – na stacjach, tankując przy dystrybutorach i robiąc zakupy w sklepie.

W pierwszych latach od uruchomienia programu, dla ORLENU ważny był także aspekt edukacyjny. Przykładem jest Akademia Inwestowania ORLEN, która powstała we współpracy z CFA Society Poland – polskim stowarzyszeniem międzynarodowego CFA Institute, który zrzesza ponad 140 tys. profesjonalistów z branży finansowej na całym świecie. Program obejmuje tematykę funkcjonowania rynku kapitałowego i został podzielony na dwa poziomy, dzięki czemu miejsce w nim znajdą zarówno doświadczeni inwestorzy, jak i ci, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z inwestowaniem oraz zarządzaniem własnym kapitałem. Unikatowość tego programu to także bezpłatny dostęp do materiałów szkoleniowych, webinariów oraz podręczników. Z materiałów powstałych w ramach Akademii Inwestowania ORLEN mogą skorzystać wszystkie zainteresowane osoby, bez względu na to, czy są akcjonariuszami spółki, czy też nie. Obecnie wszystkie formaty edukacyjne, które koncern realizował przez lata są nadal dostępne na dedykowanej stronie: orlenwportfelu.pl tj.: wspomniana Akademia Inwestowania, cykl „Praktycznie o inwestowaniu”, cykl „Fundamentalnie o inwestowaniu” czy „Wielcy Inwestorzy”

Program ORLEN w Portfelu powstał pod koniec 2018 roku i był pierwszym tego typu rozwiązaniem dostępnym na polskim rynku. Jako jeden z największych emitentów na GPW koncern chce zachęcić Polaków do aktywnego, ale przede wszystkim świadomego inwestowania. ORLEN docenia inwestorów długoterminowych, dając im konkretny pakiet przywilejów w postaci rabatów i zniżek oraz udostępniając wartościową wiedzę na temat funkcjonowania rynku kapitałowego, zasad działania dostępnych instrumentów finansowych, podstawowych metod zarządzania portfelem inwestycyjnym oraz zarządzania ryzykiem. Dziś w programie jest już ponad 30 tysięcy akcjonariuszy, z których około 20 tysięcy regularnie korzysta z przysługujących im rabatów. Najliczniejszą grupę wiekową stanowią akcjonariusze urodzeni w latach 80., którzy stanowią aż 40 proc. wszystkich uczestników.

W maju br., przedstawiciele ORLENU po raz kolejny wzięli udział w Konferencji WallStreet. Jest to największe i najważniejsze wydarzenie dla inwestorów giełdowych w Polsce i Europie Środkowej, realizowane przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych (SII). Koncern od wielu lat jest partnerem strategicznym tego wydarzenia, dzięki czemu zainteresowani uczestnicy programu ORLEN w Portfelu zyskują bezpłatny dostęp do materiałów zrealizowanych w czasie trwania konferencji.

Program ORLENU na przestrzeni lat zmienia się, ewoluuje i cały czas rozwija. W ostatnim czasie koncern rozszerzył współpracę ze StockWatch.pl i 5 września udostępnił nowy benefit dla swoich akcjonariuszy - 50 proc. rabatu na roczny dostęp do Strefy Premium w serwisie StockWatch.pl - jednej z największych i najpopularniejszych platform analitycznych dla inwestorów giełdowych w Polsce.

Podsumowując, dla Grupy ORLEN akcjonariusze indywidualni stanowią fundament silnej i stabilnej spółki. To właśnie ich zaufanie i zaangażowanie są kluczowe dla długoterminowego rozwoju firmy. ORLEN w Portfelu powstał z myślą o nich – i nieustannie się rozwija, by jeszcze lepiej odpowiadać na ich potrzeby i oczekiwania. Koncern planuje stale rozwijać tą wyjątkową inicjatywę, tak aby inwestorzy czuli się realnie doceniani, nie tylko finansowo, ale także poprzez codzienne korzyści wynikające również z posiadania akcji polskiej firmy.

Materiał Promocyjny