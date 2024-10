Millennium: strategia z powrotem do dywidend

– Jesteśmy gotowi otworzyć kolejny rozdział dynamicznego wzrostu i innowacji – przekonuje Joao Bras Jorge, prezes Banku Millennium, w nowej strategii na lata 2025–2028 „Wartość i wzrost”.

Główne cele postawione w strategii to wzrost liczby klientów detalicznych do 3,7 mln wobec 3 mln obecnie, zdobycie nowych klientów w linii biznesowej (ma być ich ok. 50 tys. wobec ok. 30 tys. obecnie) czy podwojenie wartości kredytów korporacyjnych do 25 mld zł. Dla akcjonariuszy szczególnie interesująca może być zapowiedź powrotu od 2027 r. do wypłaty dywidendy. Ostatni raz Millennium wypłacił dywidendę w 2014 r. z zysku na 2013 r. W kolejnych latach o jej braku decydowały nowe wymogi kapitałowe dla sektora bankowego, wprowadzony przez rząd PiS podatek bankowy, początek sagi frankowej, pandemia, wakacje kredytowe itp.