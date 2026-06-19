WIG20 wzrósł o 0,21 procent, gdy indeks szerokiego rynku WIG zyskał 0,24 procent przy obrocie przekraczającym 5,65 miliarda złotych. Z perspektywy końca rozdania widać, iż sesja została zagrana w cieniu świątecznego wyłączenia giełd amerykańskich oraz rozliczenia czerwcowej serii kontraktów na WIG20. Pierwszy element spowodował, iż o poranku rynek mógł szybko dostosować się do układu sił w otoczeniu i przejść do czekania na finałową godzinę sesji oraz skokowe podniesienie zmienności i aktywności związanej z rozliczaniem pochodnej. Całość zsumowała się w klasyczną sesję konsolidacji trwającej od poranka do 15:50 i dynamicznego ożywienia w ostatnich 60 minutach rozdania. Dla zarysowania wielkości cienia, jakim pochodna kładła się dziś na rynku, starczy odnotować, iż na progu finałowej godziny sesji obrót w WIG20 ledwie zbliżył się do 1,25 miliarda złotych – z czego ponad 365 milionów zebrała spółka Allegro - a finalnie przekroczył 4,95 miliarda złotych. Nawet jeśli uznać, iż lwią część skasowała spółka Allegro przeszło czwartą częścią obrotu – ciągle grana w kontekście wystawienia na sprzedaż milionów walorów spółki przez jednego z akcjonariuszy – to i tak aktywność rynku w kontekście rozliczenia pochodnej była znacznie większa niż w trakcie prawie siedmiu godzin regularnego handlu. Zachowanie rynku było standardowe dla trzecich piątków czerwca, ale też spowodowało, iż oceny wykresu WIG20 muszą brać pod uwagę dawkę szumu technicznego. Dlatego też, z pięciosesyjnego spadku WIG20 o 0,94 procent warto odnotować tylko wielkości czarnego korpusu wykreślonego w perspektywie tygodniowej, który wzmacnia strefę oporów w rejonie 3700 pkt., ale nie przesądza o zakończeniu gry popytu o nowy rekord hossy. Niemniej, tydzień pokazał również, iż nowym problemem dla WIG20 staje się przecena na rynkach surowcowych w kontekście porozumienia USA z Iranem oraz umocnienie dolara i osłabienie złotego związane z jastrzębimi sygnałami płynącymi z amerykańskiego banku centralnego.

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Adam Stańczak

Analityk DM BOŚ

Wydział Analiz Rynkowych

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.