Patrząc na rynek finansowy w ostatnich dniach głównym tematem pozostaje kwestia Iranu, ale po ustaleniu warunków zawieszenia działań, potwierdzonych przez obie strony, reakcja rynków była zgodna z oczekiwaniami (akcje w górę, ropa w dół, rentowności obligacji w dół). Drugim tematem jest debiut SpaceX, który już pod wieloma względami jest historyczny. Pokazuje też jak wielką wiarę mają inwestorzy w tę spółkę, biorąc pod uwagę, że nie osiąga ona zysków, a jej poziom przychodów jest nieporównywalnie niższy niż największych firm technologicznych.

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Na naszym rynku zwróciłbym uwagę na Allegro. Jeden z głównych akcjonariuszy (fundusz Permira) sprzedał cały pakiet akcji spółki (12,4 proc.). Często sprzedaż akcji przez akcjonariuszy jest odbierana negatywnie, tym razem jest to wydarzenie raczej pozytywne.Znika bowiem potencjalna podaż akcji, która przez ostatnie lata powodowała, że kurs giełdowy Allegro był wynikiem zarówno sytuacji fundamentalnej, jak i obaw o to kiedy i ile akcji zostanie wystawione do sprzedaży przez głównych akcjonariuszy. Kurs zareagował silnym wzrostem.

Na koniec warto wspomnieć o pierwszym posiedzeniu Fedu kierowanym przez nowego prezesa K. Warsha. Stopy pozostały bez zmian, ale zarówno prognozy członków Fedu, jak sam komunikat miały wydźwięk jastrzębi.

Połowa członków Fedu oczekuje co najmniej jednej podwyżki stóp w tym roku. W odróżnieniu od poprzednich komunikatów nie wspomniano o możliwości obniżek stóp. Całość przekazu spowodowała spadki akcji i wzrost dolara oraz rentowności obligacji. Pierwotne oczekiwania rynku, że nowy prezes zacznie szybko obniżać koszt pieniądza muszą ulec zmianie.