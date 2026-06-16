WIG20 wzrósł o 1,80 procent, gdy indeks szerokiego rynku WIG zyskał 1,50 procent. Obrót na całym rynku przekroczył 4,78 miliarda złotych, z czego blisko 4,36 miliarda przypadło na WIG20, na co największy wpływ miała aktywność na akcjach spółki Allegro, którą obrócona na sumę przeszło 1,87 miliarda złotych przy wzroście o 7,78 procent. Warto odnotować, iż akcjami Allegro grano obok rynku w kontekście oferty sprzedaży 131 milionów walorów spółki przez jednego z akcjonariuszy. Niezależnie, bez aktywności na akcjach Allegro obrót w WIG20 wyniósłby około 2,5 miliarda złotych, co należy uznać za sumę potwierdzającą zwyżkę indeksu. Ruch na akcjach Allegro nie przykrył też pozytywnej odpowiedzi rynku na impulsy wzrostowe z otoczenia, które stale grało w kontekście dalszego spadku cen ropy, podniesionego apetytu na ryzyko i związanego z tym osłabienia dolara. W istocie, w koszyku blue chipów zdrożało 16 walorów, więc oddech rynku był też jednoznacznie pozytywny. Na całym rynku zwyżkowało 51 procent akcji, przy 38 procent przecenionych i 11 procent bez zmiany ceny. Z perspektywy technicznej sesja wpisuje się w fazę większej zmienności, która owocuje przeplotem dynamicznych korpusów na wykresie WIG20. Rozdanie można też uznać za próbę zbudowania przeciwwagi dla sesji poniedziałkowej, która skończyła się jednocześnie wykreśleniem nowego rekordu hossy na wykresie indeksu, jak i nieudaną próbą pokonania oporów w rejonie 3700 pkt. Dziś popyt ugrał zamknięcie nad 3700 pkt. i nowe, najwyższe zamknięcie w hossie, ale nie ugrał nowego rekordu w perspektywie intraday. W praktyce, liczenie się rynku w rejonie 3700 pkt. trudno uznać za zakończone, choć po dzisiejszej sesji przewagę trzeba jednak lokować po stronie popytu i oczekiwać próby pokonania poniedziałkowego maksimum bez tracenia z pola uwagi wrażliwości rynku na otoczenie i korelacji WIG20 z szeroko rozumianymi rynkami bazowymi, a więc akcjami, surowcami i walutami.

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Adam Stańczak

Analityk DM BOŚ

Wydział Analiz Rynkowych

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.