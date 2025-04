Wznowiona euforia, niepewności ciąg dalszy

Na prowadzeniu znajduje się Nasdaq (+1,6%), S&P500 i DJIA dodają po 1,2%, a Russell 2000 właśnie opuścił czerwień (+0,13%). W tyle zostaje natomiast dolar, który deprecjonuje 0,6% względem koszyka walut.

Największe spółki technologiczne są zdecydowanie wygranymi tego chaotycznego tygodnia. Magnificent 7 przeżyło rekordową zmienność bez szwanku - od Nvidii, której akcje zyskały w tym tygodniu 15%, aż po Apple’a, który jest 2% na plusie pomimo olbrzymiej ekspozycji na cła wymierzone w Chiny i Tajwan oraz skrajnych opinii, że ceny iPhone’ów mogą przekroczyć 3000 dolarów.

Jedną z anomalii tego tygodnia była również obojętność rynków na dane dot. Inflacji. W normalnych warunkach raporty CPI/PPI byłyby najważniejszym wydarzeniem tygodnia. Tymczasem, w obliczu protekcjonistycznego ping-ponga Chin i USA, które obłożyły cały handel między sobą cłami przekraczającymi 100%, inwestorzy de facto zignorowali niższą od oczekiwań inflację w marcu. Powód? Marzec, w którym Chiny podlegały stawce 20%, a 10-procentowe cła na wszystko były jedynie planami to z perspektywy rynku element historii gospodarczej. Podkreśla to jednocześnie wagę tego, co nas czeka. Dzisiejszy raport Uniwersytetu w Michigan wyraźnie pokazał, że niepewność nie ustępuje ani na krok, a obawy o inflację weszły po Dniu Wyzwolenia na zupełnie nowy poziom.

Europa nie miała dzisiaj tyle szczęścia, co Wall Street, a indeksy na starym kontynencie zamknęły sesję w większości na czerwono. Traci niemiecki DAX (-0,9%), francuski CAC40 (-0,3%), włoski FTSE MIB (-0,7%) czy hiszpański IBX35 (-0,18%). Wyjątkiem jest z kolei giełda w Londynie (FTSE 100: +0,64%), gdzie nastroje zdominował optymizm po lepszym niż oczekiwano odczycie brytyjskiego PKB.

Warszawski parkiet dołączył dzisiaj do spadków wraz ze stratą 0,95% na WIG20. Wśród blue chipów największej korekty doświadczyły akcje LPP (-3,5%) oraz PKO BP (-3,2%), zyski odnotował z kolei Budimex (+2%), Cyfrowy Polsat (+1,84%), KGHM (+0,54%), Pepco (+0,42%), Orlen (+0,09%) oraz PGE (+0,05%). Udaną sesję miały również średnie spółki indeksu mWIG40, który oparł się spadkom i zamknął piątek z zyskiem 0,3%.