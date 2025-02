Popyt wciąż bardzo nieśmiały

WIG20 w drugą część piątkowej sesji wchodzi z 0,4-proc. umocnieniem. Popyt próbował wysunąć indeks dużych spółek powyżej wczorajszych maksimów, ale jak na razie nieskutecznie. Na rynku nadal słychać echo środowego zjazdu polskich akcji. Cały mijający tydzień powinien zapisać się jednak pozytywnie, choć spory górny cień nad białym korpusem na wykresie tygodniowym raczej nie zapowiada kontynuacji zwyżek.

Co do piątkowej sesji, to na koniec tygodnia słabiej zachowują się banki, ale spadki są niewielkie. Na czele dużych spółek są z kolei CD Projekt, Allegro i PGE. Cała trójka zyskuje po ponad 2 proc. Obroty dużymi firmami zbliżają się do 0,5 mld zł.

Na szerokim rynku do głosu znów doszły spółki ukraińskie. Najmocniej zyskuje Kernel - o blisko 22 proc. Z szerokiego WIG-u wśród najsłabszych spółek są Intersport Polska, Protektor oraz Pure Biologics.

W Europie widać lekką przewagę kupujących, ale inwestorzy raczej już myślą o weekendzie, który znów może odmienić nastroje na rynkach. Niemiecki DAX po południu zwyżkuje o 0,2 proc., a francuski CAC40 jest 0,4 proc. nad kreską.

Na rynku walut wciąż mamy sporą zmienność, a piątek przynosi osłabienie złotego. Kurs USD/PLN zwyżkuje o 0,4 proc., do 3,98 zł. Euro kosztuje 4,16 zł, o 0,13 proc. więcej niż w czwartek na zamknięciu.