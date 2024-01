Czy wyniki wyborów z Tajwanu to faktycznie ulga dla rynku?

Wybory w Tajwanie przebiegły zgodnie z oczekiwaniami. Wygrał kandydat partii DPP, dotychczasowy wiceprezydent Lai Ching-te. Będzie to trzeci z rzędu urząd w rękach partii demokratycznej, która wyraźnie sprzeciwia się polityce jedności Chin. Chociaż sama partia nie chce zadeklarować niepodległości Tajwanu, to 40% poparcie dla Lai wyraźnie wskazuje, że społeczeństwo popiera politykę własnej tożsamości. Z drugiej strony warto podkreślić, że od momentu przejęcia władzy przez DPP stosunki z Chinami uległy znacznemu pogorszeniu i nie oczekuje się, że teraz dojdzie do ich poprawy. Oczywiście Chiny potrzebują stosunków handlowych z Tajwanem, przede wszystkim na polu wysokich technologii i współpracy z takimi firmami jak TSMC czy Foxxcon. Mimo to wydaje się, że Chiny w dalszym ciągu będą dążyć do destabilizacji władzy na wyspie i będą próbować w sposób pokojowy doprowadzić do próby zjednoczenia. Przynajmniej przez najbliższe lata. W odpowiedzi na rynki wyborów indeks giełdowy na Tajwanie zyskał 0,18%, a większość indeksów w Chinach notowana była płasko. Jedynie japoński Nikkei 225 zyskał blisko 1%.

Sytuacja w Europie była z kolei bardzo słaba. Większość indeksów traciła, choć jednocześnie nie były to duże straty. Na godzinę przed zamknięciem niemiecki DAX tracił ok. 0,3%. Może to być związane z wypowiedziami członków EBC, którzy wskazują, że jest jeszcze za wcześnie, aby dyskutować na temat obniżek stóp procentowych. Jednocześnie rynek wycenia w pełni obniżkę stóp na poziomie 25 punktów bazowych już w kwietniu.

Fatalnie przedstawia się sytuacja na Giełdzie Papierów Wartościowych, gdzie indeksy jak WIG20, WIG i mWIG40 tracą ponad 1% i jedynie sWIG80 traci mniej niż 1%. Co więcej, WIG20 znalazł się blisko poziomu 2200 punktów, czyli z poziomu, z którego startowała fala wzrostowa w grudniu. Warto też wspomnieć, że inflacja CPI w Polsce za grudzień ostatecznie wyniosła 6,2% r/r, a nie 6,1% r/r jak wg wstępnego odczytu, co w jeszcze większym stopniu może skłaniać RPP do utrzymania stóp procentowych bez zmian na dłuższy czas.

Michał Stajniak, CFA

Wicedyrektor Działu Analiz XTB