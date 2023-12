Realizacja zysków na koniec roku

Dzisiaj z kolei po tych sesjach widać lekką realizację zysków, choć jednocześnie podatkowo sesja ta będzie zaliczać się do przyszłego roku. WIG20 po całkiem niezłym początku dzisiejszej sesji i wzroście Orlenu powyżej 66 zł za akcje, zalicza jednak korektę do poziomów bliskich wczorajszego otwarcia.

Trudno oczekiwać jakichś wielkich przełomów w ostatnich dwóch sesjach tego roku. W Europie handel dobiegł już końca i dzisiejsza sesja nie należała do najlepszych. Pojawiły się dosyć jastrzębie komentarze z EBC wskazujące na to, że nie są rozważane obniżki stóp procentowych i nie można zagwarantować, że w przyszłym roku takie obniżki się pojawią. Z drugiej strony inflacja w strefie euro spadła do 2,4% i chociaż oczekuje się niewielkiego odbicia, to jednak tak wyraźna redukcja inflacji powinna pozwolić na obniżki stóp procentowych. Tak czy inaczej, jastrzębie komentarze z pewnością nie pomagały w nastrojach na europejskich parkietach. W przypadku WIG20 strata wyniosła dzisiaj -0,63% i jedynie 4 spółki zaliczyły dzisiaj wzrosty. Był to Orlen, który wzrósł powyżej 66 zł za akcje, zyskując ponad 1%. Odbicie zaliczyło też Allegro, JSW oraz CD Projekt. Mocno wyprzedawane były banki wobec niepewności dotyczącej tego, czy w przyszłym roku dojdzie do dalszego wspierania kredytów mieszkaniowych przez programy rządowe.

Na Wall Street również nie widać dzisiaj dobrych nastrojów. Spadki są jednak ograniczone. Po 18:00 indeks S&P 500 traci zaledwie 0,05%, natomiast Nasdaq 100 traci 0,1%. Co ciekawe poznaliśmy dzisiaj dane dotyczące wniosków na zasiłki dla bezrobotnych w USA i wzrosły one mocniej od oczekiwań, co z kolei powinno dać mocniejszy mandat dla Fed na szybsze obniżki stóp procentowych, jeśli schłodzenie na rynku pracy będzie postępować. Co ciekawe obserwowaliśmy dzisiaj mocne wzrosty na rynku chińskim i zakończony został 4-dniowy okres wzrostów, co jest najdłuższym takim okresem od dłuższego czasu. Grudzień może też zakończyć się dla chińskich indeksów jednym z największych wzrostów w tym roku.

Michał Stajniak, CFA

Wicedyrektor Działu Analiz XTB