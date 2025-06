PHN zbuduje nowy biurowiec w miejsce Intraco

Jednak to nie Kaskada przy rondzie ONZ w Warszawie, a Intraco jest biurowcem, który Polski Holding Nieruchomości zburzy, by wybudować nowoczesny wieżowiec. Jak podkreślił prezes firmy Wiesław Malicki, dla postawionego w latach 70. zeszłego wieku obiektu skończyły się już możliwości modernizacji, by sprostać współczesnym standardom – w tym funkcjonalności i zużycia energii.

Nowy budynek ma nawiązywać do obecnego Intraco – czyli ma mieć wysokość 107 m, przy czym będą to 23 kondygnacje, a nie 37, co pokazuje jak zmieniły się standardy wysokości pięter. Powierzchnia najmu biurowca będzie zbliżona – to 25 tys. metrów kwadratowych. Nowy budynek zaoferuje możliwość wynajmu większej powierzchni na piętrze – a tego oczekują najemcy.