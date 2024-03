Strata netto BNP Paribas BP w IV kw. '23 wyniosła 380,6 mln zł

Oczekiwania 7 biur maklerskich, co do straty netto za IV kwartał, wahały się od 239 mln zł do 448 mln zł.

Reklama

Reklama

Bank już w grudniu zapowiedział, że w IV kwartale będzie miał stratę, a wpływ na nią miało zawiązanie rezerwy na ryzyko prawne kredytów mieszkaniowych w CHF.

W całym 2023 roku zysk netto grupy BNP Paribas Bank Polska wyniósł 1,01 mld zł czyli był o 129,3 proc. większy niż w 2022 r. Wskaźnik zwrotu na kapitale (ROE) wynosi 8,2 proc.

"Bank patrzy na rok 2024 z ostrożnym optymizmem. Pomimo wciąż obecnych trudności zewnętrznych, warunki do rozwoju są korzystne. Bank będzie skupiał się przede wszystkim na wzmocnieniu pozycji w wybranych segmentach, takich jak klienci zamożni i bankowość prywatna, duże firmy lokalne i międzynarodowe oraz przetwórcy rolni. Najważniejsza będzie jakość wzrostu, a nie jego tempo" - podał bank w raporcie rocznym.

Wynik odsetkowy banku w czwartym kwartale wyniósł 1.421,4 mln zł i okazał się 2 proc. powyżej oczekiwani analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 1.397,8 mln zł (w przedziale oczekiwań 1.378 - 1.426 mln zł). Wynik odsetkowy wzrósł 17 proc. i 4 proc. kdk.