Spadki na koniec kwartału

Ostatnia sesja kwartału przyniosła kontynuację spadków z piątku. Podaż otrzymała dodatkowe argumenty w postaci weekendowych doniesień WSJ sugerujących iż USA obłożą stawkami ceł/taryf do 20% „zasadniczo” wszystkich partnerów handlowych. Podbija to rynkową awersję do ryzyka przed środą (02/04) kiedy miałby obowiązywać cła „wzajemne” w polityce handlowej. Rynek obawia się dalszej eskalacji napięć handlowych mogących prowadzić do globalnej wojny handlowej, a to z kolei podbijałoby scenariusz recesyjny dla USA.

Lokalnie, w ramach WIG20, 19 z 20 spółek zakończyły handel na minusach. Najmocniejsze spadki zanotowały walory PGE (-7,5%). Spółka poinformowała o pożyczkach i inwestycjach 2025-2035 co podbiło obawy o capex. Na szerokim rynku Warto wspomnieć o tąpnięciu kursów Rafako (-19,8%), Pure (-14,6%) czy Protektora (-14,4%).

Z rynkowego punktu widzenia dzisiejsza sesja mijała pod znakiem dominacji podaży. WIG20 jest najniżej od połowy marca. Na razie jest to jednak korekta w trendzie wzrostowym, podobnie jak w przypadku parkietów europejskich. Rynek czeka na 2giego kwietnia i kolejne informacji nt. polityki handlowej USA.

Konrad Ryczko Analityk

Makler Papierów Wartościowych