Co zrobią akcjonariusze GetBacku? Relacja na żywo

Przypomnijmy, że spółka w dwóch transzach chce wypuścić do 70 mln walorów. Inwestorzy indywidualni na spółce nie pozostawili suchej nitki, gdyż emisje mają być z wyłączeniem prawa poboru i mają faworyzować dużych inwestorów i graczy prywatnych. Cena emisyjna akcji jest nieznana, chociaż przedstawiciele firmy mówili, że chcą pozyskać 1mld zł. Patrząc na obecną cenę rynkową, która jest poniżej 10 zł może to być trudne. Czy uda się przegłosować emisje? Co zrobi fundusz Abris, który jest jednym z głównych akcjonariuszy GetBacku?