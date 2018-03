Duże transakcje Leszka Czarneckiego

Strony ustaliły kilka dni temu, że ceną rozliczenia obu transakcji będzie ta z zamknięcia sesji we wtorek, 20 marca. Akcje Getin Holdingu kosztowały wtedy 1,07 zł, a Idea Banku 15,4 zł. Oznacza to, że LC Corp B.V. pozyskał ze sprzedaży walorów tej pierwszej spółki 81,1 mln zł, a drugiej 46,8 mln zł, czyli łącznie zebrał prawie 128 mln zł. Pierwotnie planowano pozyskać ok. 147 mln zł.