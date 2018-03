Inter Cars traci po wynikach

- Pomimo optymalizacji kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu w IV kwartale roku 2017 do poziomu 14 proc. przychodów ze sprzedaży, rentowność operacyjna w IV kwartale roku 2017 zmniejszyła się z uwagi na różnice kursowe związane z umocnieniem złotego do euro oraz osłabieniem do euro niektórych walut lokalnych, w szczególności na Ukrainie oraz w Rumunii, na dzień 31 grudnia 2017 r. – wyjaśniono w komunikacie.