Obawy o wojnę handlową wyznaczyły dołek?

Mimo iż ostatnia przecena została wywołana przez wzrost rentowności obligacji, w międzyczasie percepcja sytuacji na rynku długu się zmieniła. Obawy o wojnę handlową powodowały wypłaszczanie się krzywej oraz powroty rentowności amerykańskich 10-latek do okolic 2,80 proc. Inwestorzy przypomnieli sobie, że tradycyjnym sygnałem nadchodzącej bessy nie są zwyżki na długim końcu, ale odwrócenie krzywej, co sprawia, że nadchodzący niemal nieuchronnie test 3 proc. zostanie naszym zdaniem przyjęty z dużo większym spokojem, niż wydawało się w lutym. Poprawie nastrojów sprzyja także rynek walutowy. Trend spadkowy USD został chwilowo zatrzymany, nie doszło jednak do przebicia wsparcia EURUSD na poziomie 1,22, które mogłoby wywołać wyprzedaż na rynkach wschodzących. Scenariuszem bazowym jest obecnie finalne przebicie poziomu 1,25, ale nie wierzymy w dalsze osłabianie się amerykańskiej waluty w tempie nawet zbliżonym do tego z 2017 r. Dużo bardziej stabilne środowisko kursowe będzie korzystne dla rynku akcji.