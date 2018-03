Strategia dla rynku może być gotowa w październiku

Temat strategii jest poruszany na imprezie IDM co roku, jednak obecnie zagadnienie ma szczególny charakter. Wiadomo, że w Ministerstwie Finansów prace nad strategią już jakiś czas temu ruszyły, więc obecnie głównym pytaniem jest to, kiedy możliwe jest ich ukończenie i co w strategii powinno się znaleźć. Co do tego, że trzeba wzmocnić rolę rynku kapitałowego, nikt nie ma wątpliwości. Wątek ten przewijał się w wypowiedziach przedstawicieli administracji państwowej, infrastruktury rynku i jego uczestników.