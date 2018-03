Zwrot w zieloną stronę mocy

Termin tegorocznej aukcji nie jest na razie znany. Ogłosi go prezes Urzędu Regulacji Energetyki, ale dopiero po nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) oraz przepisów innych ustaw, w tym tej ustanawiającej minimalną odległość turbin od zabudowań. To czasowe wyłączenie tej zasady dla projektów posiadających pozwolenie na budowę stało się podstawą ponownej analizy zaangażowania w energetykę wiatrową przez energetyczne spółki. Warunek jest taki, by z farmy w ciągu pięciu lat popłynął prąd. – Jeśli niebawem dokument trafi do Sejmu, a prezydent podpisze go w lipcu, to na przełomie września i października powinny się odbyć aukcje. Wybudowane po jej wygraniu instalacje słoneczne czy wiatrowe w znacznej części dostarczą energię do sieci w 2020 roku, czyli będą się wliczały do realizacji polskich zobowiązań – tłumaczy Grzegorz Wiśniewski, prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej.