Wciąż przybywa bankujących przez internet

W efekcie przybywa też przelewów - w 2017 r. wykonano ich prawie 1,8 miliarda (o ponad 82 miliony więcej niż w 2016 r.), a ich łączna wartość wyniosła ponad 4,7 biliona zł, co oznacza wzrost o ponad 340 miliardów zł w porównaniu z 2016 r. Średnia wartość przelewu wykonanego w Polsce w 2017 r. sięgnęła 2 647 zł - to wzrost o 70 zł przez rok. Popularność zyskują też przelewy przelewy natychmiastowe (Express Elixir), których liczba transakcji wzrosła w 2017 r. o ponad 2,2 miliona sztuk, by w grudniu 2017 r. osiągnąć poziom prawie 5 milionów zleceń w skali roku. Oznacza to prawie dwukrotny wzrost. Klienci liczniej korzystają też z systemu Euro Elixir, umożliwiającego dokonywanie szybkich i tanich przelewów międzybankowych w Euro w ramach Jednolitego Obszaru Płatności w Euro (SEPA). Przelew dociera do odbiorcy zazwyczaj w ciągu jednego dnia roboczego (niezależnie od tego, czy jest to przelew krajowy czy międzynarodowy) i kosztuje około 5 zł. W 2017 roku zrealizowano łącznie 27,3 mln transakcji tego typu, o łącznej wartości prawie 156 miliardów Euro.