Trump nie pogrąży kopalń węgla

W podobnym tonie wypowiadają się analitycy. – Unia Europejska nie jest znaczącym dostawcą stali do USA. Dlatego nie przewiduję, by wprowadzone przez Amerykanów cła na ten produkt zachwiały europejskim rynkiem stali, a tym samym także rynkiem węgla koksowego. W Europie popyt na stal utrzymuje się na wysokim poziomie, a węgiel koksowy w przeważającej ilości jest importowany do Europy. Tak więc JSW nie powinna mieć problemów ze sprzedażą swojego surowca – zapewnia Marcin Stebakow, analityk Vestor DM.