Chevroleta Corvette. Płaszczka

Do tego wozu najlepiej pasuje przydomek Stingray (z ang. płaszczka), który był co prawda wykorzystywany już przy modelu C2, ale wydaje się być kojarzony przede wszystkim z C3. Idealnie nawiązuje on do kształtu karoserii, w tym do długiej i nisko poprowadzonej maski silnika. Pechem tej serii było wprowadzenie w 1970 roku restrykcyjnej ustawy narzucającej ograniczenie emisji substancji szkodliwych. Przyroda i jakość powietrza zyskały, miłośnicy potężnych mocy już nie, ponieważ wpłynęło to drastycznie na ilość koni mechanicznych pod maskami amerykańskich samochodów. Moc Corvetty spadła z początkowych 350 KM do zaledwie 200.