Fed podwyższył stopy procentowe

"Perspektywy gospodarcze uległy w ostatnich miesiącach wzmocnieniu" - mówi komunikat wydany przez Fed po posiedzeniu Komitetu Otwartego Rynku (FOMC). Decyzja o podwyżce stóp była więc jednomyślna. Fed podniósł też swoją prognozę dla tegorocznego wzrostu gospodarczego - z 2,1 proc. do 2,4 proc. W 2020 r. wzrost gospodarczy ma zwolnić jednak do 2 proc. Niewiele się zmieniły oczekiwania inflacyjne Fedu. Inflacja konsumencka jak i inflacja bazowa mają wynieść w tym roku 1,9 proc. Prognoza na 2019 r. została podwyższona z 2 proc. do 2,1 proc. Stopa bezrobocia może spaść w tym roku do 3,8 proc. a w 2019 r. do zaledwie 3,6 proc.

"Wykres kropkowy" Fedu przedstawiający oczekiwania członków FOMC, co do przyszłych podwyżek stóp stał się nieco bardziej "jastrzębi". Główny scenariusz wciąż mówi o łącznie trzech podwyżkach w 2018 r. Ale na 2019 r. przewiduje on już trzy podwyżki. Główna stopa procentowa może więc sięgnąć w 2020 r. 3,4 proc., gdy poprzednie projekcje mówiły o 3,1 proc.