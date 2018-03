Wyzwania telemedycznych spółek

W ostatnich kwartałach inwestorzy pozbywają się też akcji Brastera posiadającego system do domowej diagnostyki raka piersi. – Problemem Brastera jest, moim zdaniem, za wysoki poziom palonej miesięcznie gotówki, który przekracza 2 mln zł oraz brak koncentracji działań sprzedażowych na kilku najbardziej perspektywicznych rynkach – twierdzi Kowollik. Co na to zarząd Brastera? – Konsekwentnie realizujemy przyjętą strategię we wprowadzeniu systemu Braster na rynki zagraniczne. Dysponujemy najbardziej zaawansowanym urządzeniem telemedycznym do użytku domowego, rozwijamy system oraz pracujemy nad ekspansją zagraniczną na poszczególnych rynkach. Takie działania oczywiście wiążą się z kosztami. Przykładamy jednak dużą wagę do tego, żeby je kontrolować i pracujemy nad optymalizacją wydatków – odpowiada Marcin Halicki, prezes Brastera. Dodaje, że zarząd ma już przygotowane założenia do aktualizacji ekspansji zagranicznej. – Dogrywamy ostatnie kwestie dotyczące akceptacji przez radę nadzorczą i będziemy gotowi do publikacji dokumentu – mówi.