Komentarz surowcowy DM BOŚ

Dzisiaj na rynku złota kluczowym wydarzeniem będzie wieczorna (19:00 polskiego czasu) decyzja FOMC (Komitet Otwartego Rynku Fed), dotycząca poziomu stóp procentowych w USA. Inwestorzy za pewnik biorą już podwyżkę stóp o 25 punktów bazowych i to właśnie taki scenariusz jest wyceniony już w notowaniach złota. Równie ważne co sama decyzja mogą więc okazać się publikowane w tym samym czasie projekcje makroekonomiczne Fed, a także późniejsza konferencja prasowa po posiedzeniu Komitetu Otwartego Rynku. Wpłyną one bowiem na oczekiwania dotyczące wartości amerykańskiego dolara, a co za tym idzie, także cen złota.