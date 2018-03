Panowanie nad emocjami równie ważne jak wiedza

Rachunki testowe, gdzie nie mamy do czynienia z pieniędzmi, to absolutnie nie to samo. Ekscytacja w grze na pieniądze, nawet jeśli chodzi o małe kwoty – pomijam już inwestowanie – mocno różni się od ekscytacji albo jej braku wtedy, kiedy gramy np. na zapałki; gdy nam nie idzie, to po prostu się tym nudzimy. Natomiast przy prawdziwych pieniądzach nigdy się nie nudzimy. Nawet jeśli są małe w stosunku do naszego majątku, prowokują do starania się.