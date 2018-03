Allianz: bitcoin warty tyle co nic

Hofrichter dołącza do grona komentatorów wątpiących w zdolność bitcoina do przechowywania wartości. Badacze z University of Pittsburgh doszli do wniosku, że kryptowaluta to „zasób, który nie ma wartości według tradycyjnych miar", a ekonomista Nouriel Roubini nazwał go „największą bańką w historii ludzkości".