WIG20 wybronił dołek korekty

Wystarczy rzut oka na WIG20. W piątkowy poranek jego notowania spadały w porywach do 2295 pkt, a więc wyznaczyły nowe dno trwającej korekty (w ujęciu intraday). Trzeba jednak zauważyć, że poprzedni dołek był niecały punkt wyżej, więc może uda się utworzyć formację podwójnego dna, która zapowiada odwrócenie tendencji spadkowej. Takiemu scenariuszowi sprzyja końcówka piątkowych notowań. W ostatniej fazie sesji WIG20 wyszedł na plus i dotarł w porywach do 2350 pkt. Biała, dzienna świeca ma pozytywną wymowę, ale o poprawie technicznej sytuacji będzie można mówić dopiero wtedy, gdy notowania sforsują dwa najbliższe opory. Pierwszy to 2370 pkt, a więc grudniowy dołek. Drugi wyznacza średnia krocząca z 200 sesji, która znajduje się na poziomie 2430 pkt. Z kolei pogłębienie piątkowego minimum będzie sygnałem do kontynuacji korekty, która od szczytu hossy zabrała już WIG20 13 proc. jego dorobku.