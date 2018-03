Presja na PLN, Inwestorzy czekają na FED

Ostatnie kilkanaście godzin handlu na rynku FX przyniosło podtrzymanie presji podażowej na złotym, gdzie kwotowania EUR/PLN osiągnęły najwyższy poziom od blisko 4-miesięcy. Kluczowym czynnikiem wydaje się być tu kontrast w zakresie oczekiwań co do ruchu FED wobec dość gołębiego nastawienia RPP. W trakcie dzisiejszej sesji będziemy świadkami zakończenia posiedzenia FED, gdzie najpewniej zapadanie decyzja o podwyższeniu stóp o 25pb. Scenariusz ten jest już jednak przez rynku zdyskontowany, a to co może podbić zmienność to nastawienie (potencjalnie jastrzębie?) Powell'a oraz projekcje makro. Wskazówka co do potencjalnie czterech podwyżek stóp w tym roku odebrana zostałaby jako pro-dolarowa. Z drugiej strony w przypadku PLN obserwujemy spadek oczekiwań na podwyżki stóp przed końcem roku. Co prawda wczoraj w mediach pojawia się wypowiedź E. Gatnara sugerującego podwyżki w II połowie 2018r., jednak takie stanowisko jest w mniejszości w ramach gremium.