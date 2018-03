Polskie startupy z projektami dla Lotosu i PZU - Demo Day na Stadionie Energa w Gdańsku

Space3ac Intermodal Transportation działa w ramach programu Scale Up Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Celem akceleratora jest m.in. rozwój startupów pracujących z technologiami satelitarnymi. Jednym z podstawowych założeń Scale Up jest połączenie potencjału początkujących, kreatywnych przedsiębiorców z infrastrukturą, doświadczeniem oraz zasobami dużych korporacji, w tym spółek Skarbu Państwa. - W procesie akceleracji skupiliśmy się na jakości wdrożeń pilotażowych, zdając sobie sprawę z tego, że to najlepsza droga do współpracy na większą skalę - mówi Paweł Lulewicz, wiceprezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.