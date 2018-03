Plany i strategia Energi

Jacka Kościelniaka, wiceprezesa Energi zapytamy m.in. o to, kiedy zostanie wybrany wykonawca nowego bloku w Elektrowni Ostrołęka? Jaki ma być docelowy udział wytwarzania w grupie? Czy spółka będzie startowała ze swoimi projektami w tegorocznej aukcji OZE? Jakich tendencji w wynikach finansowych można się spodziewać w tym roku? Czy uda się utrzymać wzrost EBITDA? Kiedy poznamy rekomendację zarządu, co do podziału zysku za 2017 r.? Porozmawiamy również o planowanych inwestycjach grupy, dalszej realizacji programu poprawy efektywności i spodziewanych z tego tytułu oszczędnościach?