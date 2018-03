Ambitne plany BOŚ

Ogłoszone dzisiaj cele biznesowe na 2021 rok, zakładają wzrost ROE do poziomu przekraczającego 7,3% oraz obniżenie wskaźnika kosztów do dochodów (C/I) do ok. 44%. Zarząd zakłada, że zysk netto przekroczy 180 mln zł w 2021 roku (wartości te nie uwzględniają podatku bankowego). BOŚ w 2017 r. wypracował 46,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto, wskaźnik C/I wyniósł 64,5%.