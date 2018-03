GetBack odpowiada na pytania SII

Wypowiedź prezesa zarządu nie stanowiła rekomendacji i nie może być tak interpretowana. Należy zwrócić uwagę, iż zacytowane (częściowo) zdanie jest bezpośrednią odpowiedzią na pytanie zadane przez red. Tychmanowicza: „(...) Wycena walorów spadła poniżej ceny emisyjnej. Czy ruch ten ma fundamentalne uzasadnienie?" Prezes odpowiedział: „Absolutnie nie. Widzę wręcz fundamentalne uzasadnienie, żeby kupować nasze akcje. Nasz współczynnik P/E jest na takim poziomie, że jest on jednym z najbardziej atrakcyjnych na rynku. Widzę bardzo mocne fundamenty tej spółki, duże zyski, wyższe nawet niż u konkurencji, jeśli definiować to jako ilość generowanej gotówki, a także duży potencjał wzrostu. (...)." Tym samym oczywistym jest, że prezes odnosił się do podstaw sytuacji ekonomicznej spółki, nie udzielał zaś porad co do nabywania lub zbywania instrumentów finansowych emitowanych przez spółkę.