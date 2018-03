Popołudniowe umocnienie dolara

Na wykresie EUR/USD dzisiejsza czarna świeca przykrywa wczorajszą białą, której maksimum wypadło niewiele poniżej ważnego oporu przy 1,2363. Ważne jest to, że powróciliśmy poniżej strefy 1,2295-1,2322 (to wciąż kluczowy opór w przypadku potencjalnego odbicia). Wyraźne wybicie ostatniego minimum przy 1,2257, a więc i ze złamaniem wsparcia przy 1,2245, może dać argumenty za rozwinięciem się fali spadkowej skutkującej testowaniem kluczowego rejonu przy 1,2150 (dołek z początku marca i linia trendu wzrostowego rysowana od listopada ub.r. Warto śledzić zachowanie się dziennego oscylatora RSI 9 – nadal obowiązuje tu spadkowa linia trendu rysowana od szczytu z grudni ub.r. Dopóki nie dojdzie do jej złamania, wszelkie scenariusze wzrostowe w średnim terminie można odkładać na półkę.