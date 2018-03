Serinus zmniejszył straty

W samym IV kwartale Serinus Energy pozyskiwał z tunezyjskich złóż 396 boe (baryłki ekwiwalentu ropy) dziennie. To o 65 proc. mniej niż w tym samym czasie 2016 r. Spółce sprzyjał za to rosnący na świecie kurs ropy. Dzięki temu w IV kwartale sprzedawała surowiec po średniej cenie wynoszącej 56,43 USD za baryłkę. Rok wcześniej była to kwota znacznie niższa bo wynosząca 47,4 USD za baryłkę.