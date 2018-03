Oscar Kazanelson, Grupa Robyg: Cel minimum to sprzedaż 3,3 tys. mieszkań

Grupa Robyg docenia, że inwestorem strategicznym został tak uznany inwestor globalny. Ja i menedżerowie spółki sprzedaliśmy akcje w wezwaniu, ale jednocześnie zainwestowaliśmy pieniądze z tej transakcji, nabywając udziały w Bricks Acquisitions. Pozostajemy więc związani kapitałowo z Grupą Robyg, a celem jest kontynuacja dotychczasowej strategii. Grupa wciąż ma potencjał wzrostu w Warszawie – jest graczem numer dwa, a udział w rynku to 6–7 proc. Grupa Robyg cały czas chce rosnąć w Trójmieście, ponadto wciąż otwarta jest kwestia ekspansji – spółka chce wejść do Wrocławia, a później do Krakowa.