Bardziej optymistycznie o gospodarce, ale zagrożeń nie brakuje

Po wydatnym pogorszeniu się sytuacji finansów państwa w 2016 r., kiedy to dług publiczny w relacji do PKB zwiększył się z 51,1 proc. w 2015 r. do 54,4 proc., sytuacja w 2017 r. nadal nie była stabilna. Wprawdzie dochody budżetu państwa przekroczyły poziom z 2016 r. o 11,6 proc., a wydatki o 4,2 proc., co wpłynęło na ograniczenie deficytu budżetowego z 46,2 mld zł w 2016 r. do 25,4 mld zł w 2017 r., ale wstępne szacunki wskazują, że dług publiczny zwiększył się w porównaniu z 2016 r. o 54 mld zł i przekroczył 1060 mld zł, ponownie niebezpiecznie zbliżając się do limitu konstytucyjnego, tj. 60 proc. PKB. Niepokojąco wysokie są koszty obsługi tego długu, o czym świadczy nadmierna rentowność skarbowych papierów wartościowych. W ubiegłym roku rentowność polskich dziesięciolatek wynosiła 3,5 proc., podczas gdy np. niemieckich 0,7 proc., hiszpańskich 1,4 proc., włoskich 2,0 proc., a węgierskich 2,25 proc.