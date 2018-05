Soros obawia się globalnego kryzysu finansowego

– Być może zmierzamy do kolejnego poważnego kryzysu finansowego – powiedział inwestor, ostrzegając Unię Europejską, że stoi w obliczu zbliżającego się zagrożenia, ponieważ wszystko co mogło pójść nie tak, poszło nie tak. Ubolewał, że od 2008 roku programy oszczędnościowe Unii Europejskiej przyczyniły się do kryzysu euro. Spowodowało to wzrost nastrojów antyeuropejskich, które częściowo odpowiedzialne są za brexit i aktualne zawirowania polityczne we Włoszech.