Donald Trump psuje nastroje

Inwestorzy spodziewali się, że w tym roku podwyżek stóp procentowych będzie więcej, niż poinformował Fed. Ale ciężar większej liczby podwyżek został przeniesiony na przyszły rok. Rynki akcji nie lubią podwyżek stóp procentowych, wzrasta bowiem rentowność obligacji i kapitał odpływa w ich kierunku. Obecnie największym ryzykiem są jednak posunięcia prezydenta Trumpa. Największym niebezpieczeństwem jest to, że prognozy, które obecnie widzi Fed, za kilka miesięcy mogą być nieaktualne. Jeżeli doszłoby do wojny handlowej, odbiłoby się to bardzo mocno na inflacji, która zwiększyłaby się znacznie w stosunku do tego, co obecnie szacuje Fed. Wówczas podejście Fedu do podwyżek stóp procentowych byłoby znacznie ostrzejsze. To z pewnością przełożyłoby się na wzrost ryzyka na rynkach akcji, co nie przekreśla osiągnięcia zysków. Zmieniły się jednak proporcje. Inwestując, chcemy mieć jak największy potencjalny zysk w stosunku do ponoszonego ryzyka. Potencjalny zysk, jeżeli chodzi o wyniki firm, się nie zmienił, ale ryzyko wyraźnie się zwiększyło. MKT