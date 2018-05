Kąkolewski: Sprawozdania zawierały rzetelne dane

Konrad Kąkolewski, były prezes GetBacku odniósł się do wczorajszego komunikatu KNF. Komisja opisała w nim mechanizmy, które miały przyczynić się do zawyżania wyników windykatora. Nadzorca miał też wątpliwości odnośnie do zakupu przez GetBack firmy EGB Invetments. Kąkolewski odpiera jednak wszystkie zarzuty.