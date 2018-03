Kruk kupuje spółkę we Włoszech

- Przed nami kolejne wyzwanie. Konsekwentnie realizujemy założenia naszej strategii na lata 2015-2019 i rozwijamy kolejne obszary działalności. W 2016 roku przejęliśmy spółkę Credit Base- organizację z silnymi kompetencjami w zakresie nabywania portfeli wierzytelności. Dziś przygotowujemy się do kolejnej transakcji - przejęcia podmiotu działającego na rynku zarządzania wierzytelnościami na zlecenie. Poprzez nabycie tej organizacji chcemy przyspieszyć oferowanie usług inkaso do naszych partnerów biznesowych we Włoszech. Widzimy silny potencjał do rozwoju biznesu wynikający z połączenia tej już efektywnie działającej organizacji, naszych dobrych relacji z bankami na rynku włoskim oraz międzynarodowego doświadczenia grupy Kruk. Biznesy zakupów wierzytelności i inkaso stworzą dwie niezależne organizacje, wspierające się wzajemnie wiedzą i kompetencjami w zakresie zarządzania wierzytelnościami. Nasze doświadczenia w zakresie synergii tych linii biznesowych są jednoznacznie pozytywne. W Polsce jesteśmy liderem na obu tych rynkach - mówi Piotr Krupa, prezes Kruka.