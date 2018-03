GetBack już ma chętnych na akcje

Firma na początku marca zaskoczyła negatywnie rynek informując o szykowanej dużej emisji akcji – w sumie chce wypuścić prawie 70 mln papierów (do 20 mln i do 50 mln sztuk, obie tylko w ramach ofert prywatnych skierowanych do wybranych inwestorów). To sporo, bo teraz liczba wszystkich akcji GetBacku wynosi 100 milionów, więc rozwodnienie będzie duże. Brak prawa poboru został źle odebrany przez inwestorów i przez 10 dni kurs spadł aż o ponad 30 proc., do 10,90 zł (w IPO w lipcu papiery sprzedawano po 18,50 zł). Jest tylko niewielka preferencja wobec obecnych akcjonariuszy, ale tych dużych - obie transze zakładają prawo pierwszeństwa w objęciu akcji dla aktualnych akcjonariuszy mających co najmniej 0,5 proc. akcji (czyli wyklucza to drobnych graczy).