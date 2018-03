Inwestorzy wyprzedają akcje PKP Cargo

PKP Cargo pieniądze planuje przeznaczyć przede wszystkim na modernizację taboru kolejowego. – W związku z tym, że obecnie w Polsce trwają intensywne prace budowlane zmierzające do istotnego zwiększenia prędkości i przepustowości linii kolejowych, pojawia się pytanie, jakie są przesłanki do realizacji w tym momencie tak ambitnych planów. Skoro zwiększeniu ma ulec rotacja taboru i prędkość przewozów, to być może nie ma potrzeby dokonywania tak dużych inwestycji albo stan taboru spółki jest dużo gorszy, niż powszechnie oceniano – uważa Pado.